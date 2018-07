Termin posiedzenia w sprawie wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu wobec Stanisława G. został wyznaczony na dzień 11 lipca 2018 r. na godz. 10.00 - poinformował w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala. Dodał, że sędzią referentem w sprawie będzie Joanna Wieczorkiewicz-Kita "co wynika z podziału czynności sędziów orzekających w Wydziale III Karnym".

Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego 13 kwietnia, gdy stawił się bez wezwania w szczecińskiej delegaturze Prokuratury Krajowej. Usłyszał pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie wobec posła trzymiesięcznego aresztu, argumentując, że zachodzi obawa matactwa procesowego.

Decyzję o areszcie wydał 15 kwietnia Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Od postanowienia odwołał się zarówno sam Gawłowski, jak i jego pełnomocnicy. Na początku maja szczeciński Sąd Okręgowy uznał jednak zastosowanie aresztu za zasadne. Okres zatrzymania kończy się 12 lipca br.

Zarzuty dla Gawłowskiego dotyczą okresu, gdy sprawował funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Miał wtedy przyjąć co najmniej 175 tys. zł łapówki w gotówce, a także dwa zegarki warte blisko 25 tys. zł.

Pozostałe zarzuty dotyczą podżegania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tys. zł, a także ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej. Główne, korupcyjne zarzuty, które usłyszał Gawłowski, związane są z prowadzonym od 2013 roku śledztwem w sprawie tzw. "afery melioracyjnej". Chodzi o nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Stanisławowi Gawłowskiemu grozi 10 lat więzienia. Poseł PO wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo prokuratury uważa za motywowane politycznie. Wskazywał też, że zarzuty prokuratury zostały sformułowane na podstawie "pomówień" ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością.

Prokurator Generalny 25 czerwca skierował do marszałka Sejmu kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Stanisławowi Gawłowskiemu. Wniosek związany jest z kolejnymi zarzutami, które mają zostać postawione posłowi PO; dotyczą one prania brudnych pieniędzy i korupcji. Według prokuratury Gawłowski miał przyjąć jako łapówkę apartament w Chorwacji od biznesmena Bogdana K.

W związku z apartamentem w Chorwacji zarzuty usłyszała też żona posła, Renata Listowska-Gawłowska. Według prokuratury, miała utrudniać stwierdzenie przestępczego pochodzenia nieruchomości, a także, wraz z innymi osobami, zorganizować fikcyjną umowę jej sprzedaży. Renata Listowska-Gawłowska nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień.