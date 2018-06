Sejm rozpoczął w środę pierwsze czytanie projektu zmian w noweli ustawy o IPN, zakładającego odejście od przepisów karnych. Projekt uchyla art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej.

Dworczyk przedstawiając uzasadnieniu do projektu, podkreślił że doświadczenia pokolenia żyjącego w czasie II wojny światowej jest zobowiązaniem do "obrony prawdy o polskim losie" w tym okresie.

Jak ocenił, opinie prezentowane w tej kwestii na świecie często są "krzywdzące i wycinkowe". "Zmiana tego stanu rzeczy, obrona prawdy historycznej była, jest i pozostaje dla rządu PiS oraz obecnej większości parlamentarnej jednym z podstawowych zadań" - mówił szef KPRM.

"Jednak skuteczna polityka polega na ciągłym dostosowywaniu metod do najlepszej realizacji nadrzędnego celu. Czyste intencje naszego rządu w żadnym elemencie nie zmierzające do ograniczenia wolności słowa czy wolności badań naukowych, zostały zinterpretowane niewłaściwe, a czasem był cynicznie przekłamywane" - dodał.

Dworczyk stwierdził, że rząd podjął dialog w celu wyjaśnienia nieporozumień i wypracowania lepszych rozwiązań w tej kwestii.

"Zrobiliśmy wiele i nadal robimy, by pokazać sprzeciw społeczeństwa polskiego wobec zbrodni niemieckiego okupanta oraz pomoc udzielaną ofiarom przez liczne instytucje ówczesnego państwa podziemnego przez znaczną część polskiego społeczeństwa" - powiedział szef KPRM.

"Odpowiedzialność karna nie była dla nas nigdy celem samym w sobie. Miała być tylko instrumentem do walki o prawdę historyczną. Dziś należy stwierdzić, że jej skuteczna ochrona jest możliwa także za pomocą innych środków i działań, które nasz rząd podjął na przestrzeni ostatnich miesięcy" - dodał Dworczyk.

Terlecki: Klub PiS za niezwłocznym przystąpieniem do drugiego czytania noweli ustawy o IPN

Klub PiS wnosi o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o IPN, bez odsyłania go do komisji - poinformował w środę szef klubu PiS Ryszard Terlecki podczas debaty sejmowej.

"Żeby iść naprzód trzeba czasem zrobić krok w tył" - oświadczył Terlecki. Jak tłumaczył, w styczniu Sejm przyjął nowelę ustawy o IPN, której celem było "przypomnienie mediom, politykom, opinii publicznej kto jest odpowiedzialny za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej". Podkreślił jednocześnie, że Polska była jedynym krajem w Europie, w którym za pomoc Żydom groziła nie tylko kara śmierci, ale też odpowiedzialność zbiorowa i kara śmierci dla rodziny osoby, która udzielała takiej pomocy.

"Chcieliśmy, aby to wszystko zostało przypomniane, aby stało się częścią publicznej wiedzy w Polsce, w Europie, w świecie" - kontynuował szef klubu PiS, wskazując, że ten cel udało się osiągnąć.

Jak mówił, zmiana, która jest obecnie proponowana zakłada, iż przepisy dot. IPN nie będą zawierały w sobie "elementu karania sądowego, ponieważ instrumenty umożliwiające występowanie przed sądami nadal funkcjonują, nie ma potrzeby zaostrzać tej sytuacji".

"Spotkaliśmy się z niezrozumieniem, z rozmaitymi opiniami krzywdzącymi, nie chcemy obciążać nimi naszej polityki, w związku z tym, podjęliśmy decyzję o zmianie ustawy o IPN w takim kształcie, że wycofujemy te elementy, które umożliwiają stosowanie kar sądowych za stosowanie niewłaściwych informacji czy niewłaściwych opinii dotyczących polityki historycznej" - powiedział szef klubu PiS.

"Działając w imieniu klubu parlamentarnego PiS wnoszę o przystąpienie do drugiego czytania niezwłocznie po zakończeniu pierwszego, bez odsyłania projektu ustawy o zmianie ustawy o IPN do komisji" - oświadczył Terlecki.

Szczerba (PO) do posłów PiS: To dzień waszej kompromitacji

Ten dzień, ta sytuacja, ten styl, jest waszą wielką kompromitacją - powiedział w środę Michał Szczerba (PO) zwracając się do posłów PiS. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu noweli o IPN.

Rządowy projekt jest rozpatrywany w trybie pilnym i zakłada odejście od przepisów karnych. Projekt m.in. uchyla art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej.

"Ten dzień, ta sytuacja, ten styl, jest wielką waszą kompromitacją. Dzisiaj publicznie przyznajecie się przed Wysoką Izbą, polskim społeczeństwem i społecznością międzynarodową do własnego błędu. Zniszczyliście w ciągu pół roku relacje polsko-izraelskie, polsko-amerykańskie i polsko-ukraińskie. Za to jesteście wy odpowiedzialni" - mówił podczas sejmowej debaty Szczerba do posłów PiS.

Jak dodał, "ojca tego sukcesu", wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego nie ma w Sejmie. "My dzisiaj sprzątamy po Patryku Jakim. Ja rozumiem, że on gdzieś dziś klęczy w opolskim kościele i mówi: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I wstydził się do nas dziś przyjść i przeprosić za tę ustawę" - mówił poseł PO. Ocenił jednocześnie, że w Sejmie blokowany był projekt PO, a "mogliśmy w ciągu miesiąca poprawić tę ustawę".

"Będziemy pracować nad tym projektem, ale jednocześnie chcemy wyraźnie powiedzieć, że jest to dzień waszej kompromitacji. To będzie zapamiętane i tak łatwo tego grzechu nie zmażecie" - podkreślił Szczerba.

Gasiuk-Pihowicz do PiS ws. ustawy o IPN: Dlaczego pozwoliliście na wybicie szamba antysemityzmu?

Dlaczego tak późno pojawił się projekt noweli ustawy o IPN? Dlaczego pozwoliliście na wybicie szamba antysemityzmu? - pytała w środę w Sejmie posłanka N. Kamila Gasiuk-Pihowicz. Oceniła, że za obowiązującą ustawę powinno zapłacić "politycznymi karierami" kierownictwo MS.

Gasiuk-Pihowicz pytała, dlaczego wcześniej nie poinformowano i nie zgłoszono rządowego projektu noweli ustawy o IPN.

"Dlaczego nie wprowadziliście tych poprawek, kiedy apelowaliśmy o to, kiedy ta ustawa była w Senacie?" - pytała posłanka Nowoczesnej.

Według niej ustawa ta wywołała "największy kryzys reputacji Polski w XXI wieku".

"To z winy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości oszczercze sformułowanie o polskich obozach śmierci dziesiątki milionów razy było wyszukiwane w różnego rodzaju wyszukiwarkach, pojawiało się w prasie międzynarodowej" - mówiła posłanka Nowoczesnej. "Całe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości powinno zapłacić za tę kompromitację swoimi politycznymi karierami" - oceniła.

Zdaniem Gasiuk-Pihowicz efektem noweli ustawy o IPN była popularyzacja sformułowania "polskie obozy śmierci" oraz "cios w relacje polsko i izraelskie" oraz relacje polsko-amerykańskie.

Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że po uchwaleniu ustawy Polskę "zalała największa od 1968 r. fala antysemityzmu".

"Można byłoby w nieskończoność cytować te antysemickie wpisy, komentarze, wypowiedzi zamieszczane np. w mediach społecznościowych, sformułowania takie jak parchy, kpiny z żydowskich obozów śmierci pojawiające się w telewizji publicznej, PiS-owski senator, który publikuje film goebbelsowskiej propagandy, jak Żyd Żyda gonił na śmierć. Tak - to jest także efekt, ponury efekt PiS-owskiej polityki" - mówiła posłanka Nowoczesnej.

"Na koniec, w przypadku tej nowelizacji chciałabym powiedzieć, że lepiej późno niż wcale i zapytać, dlaczego tak późno? Dlaczego tak wiele musiało zostać zniszczone w relacjach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich, Polska-Stany Zjednoczone? Dlaczego tak wiele musieliście zepsuć, jeżeli chodzi o atmosferę w Polsce. Dlaczego pozwoliliście na wybicie tego szamba antysemityzmu? Po co było te pół roku zwlekania?" - pytała Gasiuk-Pihowicz.