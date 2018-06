Na posiedzeniu Sejmu w połowie czerwca odbyło się drugie czytanie przygotowanego przez ministerstwo nauki projektu Ustawy 2.0, reformującej system szkolnictwa wyższego. Sejmowa komisja rekomendowała przyjęcie blisko 90 poprawek, wszystkie - rządowe.

"Projekt ustawy uległ znacznym zmianom i jest w związku z tym możliwy do zaakceptowania" - powiedział PAP Terlecki. "Jak będzie ustawa działać, to zobaczymy, okaże się w praniu" - dodał wicemarszałek. Na pytanie, czy klub PiS dostrzega potrzebę zgłoszenia kolejnych poprawek do projektu odparł, że na razie kwestia poprawek jest zamknięta. "Pewne uwagi jeszcze się pojawiają, ale zobaczymy, czy będzie potrzeba, żeby je wprowadzić" - stwierdził.

Terlecki zapowiedział, że posłowie PiS poprą projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. "Jest decyzja, która zapadła, że poprzemy ten projekt" - poinformował.

Dopytywany, w jakim gremium zapadła ta decyzja, odparł, że decyzję podjęło "polityczne kierownictwo" PiS.

O deklaracji poparcia projektu przez PiS, którą miał zgłosić Terlecki, informował również w ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Zastąpić ma cztery obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. O połowę ma się też zmniejszyć liczba rozporządzeń, których obecnie jest ok. 80.

Podczas prac w komisji do projektu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce zgłoszono 90 wniosków mniejszości, a do projektu przepisów wprowadzających ustawę - 2 wnioski mniejszości. Dodatkowo, podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono 92 poprawki; komisja rekomendowała przyjęcie ponad 60 z nich. Ponadto do ustawy o przepisach wprowadzających zgłoszono 30 poprawek, a 26 rekomendowano. Wszystkie z rekomendowanych poprawek to poprawki rządowe.

Jedna z rekomendowanych przez komisję poprawek odnosi się do kwestii kosztów uzyskania przychodów przez nauczycieli akademickich. W przepisie wyjaśniono na korzyść nauczycieli akademickich niejasności interpretacyjne. "Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze" - zakłada poprawka. Urzędy skarbowe niekiedy wobec braku wyraźnych wytycznych stosowały odmienną interpretację dot. kosztów uzyskania przychodów, co sprawiało, że do kieszeni naukowców trafiało mniej pieniędzy.

Wśród poprawek, które poparła komisja, jest pakiet poprawek związanych z działaniem nowego gremium - rady uczelni. Poprawki ograniczają nieco zapowiadane funkcje takich rad. Jedna z poprawek zakłada, że jeśli chodzi o radę uczelni, osoby spoza danej placówki "stanowią, co najmniej 50 proc. jej składu". Dopuszcza się więc sytuację, że członków rady uczelni z zewnątrz będzie tyle samo, co jej członków z tej placówki. We wcześniejszej wersji projektu przewidywano natomiast, że osoby spoza uczelni muszą stanowić w niej większość. To rozwiązanie w części środowiska wzbudziło kontrowersje, więc resort nauki zgodził się zmienić zapis.