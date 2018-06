Dziennik "Izwiestija" napisał na swojej stronie internetowej, że wizyta Boltona, doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, zaplanowana jest na przyszły tydzień. Powołując się na źródła, media rosyjskie podają, że Bolton przyjedzie do Moskwy po to, by przygotować szczyt przywódców USA i Rosji.

Wcześniej dziennik "Kommiersant" poinformował, że do spotkania Trumpa i Putina może dojść w lipcu. Jako optymalny termin dziennik wymieniał 13-14 lipca, a jako możliwe miejsce spotkania - Wiedeń lub Helsinki.

Przedtem jeszcze amerykański "Washington Post" pisał, że spotkanie Putina i Trumpa mogłoby odbyć się przy okazji podróży prezydenta USA na szczyt NATO w Brukseli, zaplanowany na 11-12 lipca.