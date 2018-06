Mieszkańcy gminy Baranów w niedzielnym zagłosowali przeciw budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na pytanie: "Czy chce Pan/Pani budowy CPK w gminie Baranów?" 84 proc. uczestników głosowania odpowiedziało "nie".

"Nie jesteśmy zaskoczeni i z pokorą podchodzimy do wyników referendum. Zdajemy sobie sprawę z poziomu emocji wśród mieszkańców, dało się je odczuć już w trakcie otwartych spotkań w gminach" - powiedział Wild.

Jak podkreślił, "obawy i negatywne emocje absolutnie nas nie dziwią". "Jest to naturalna reakcja mieszkańców terenów objętych dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi" - ocenił.

Jednocześnie zaznaczył, że wybór terminu referendum postawiło mieszkańców w niekorzystnej sytuacji. "Zostali zapytani o to, czy zgadzają się na warunki rozliczeń zaproponowane przez rząd – podczas gdy indywidualne rozmowy na ten temat będą dopiero prowadzone. Nie ma w tej chwili żadnych +warunków rozliczeń zaproponowanych przez rząd+, co do których można było się rzeczowo odnieść" - tłumaczył.

Drugie pytanie w referendum dotyczyło zapisów specustawy: "Czy Pana/Pani zdaniem przepisy specustawy są korzystne dla mieszkańców?" Za korzystne zapisy uznało tylko 5,8 proc. głosujących, a 94,2 proc. uznało, że będą one niedobre dla mieszkańców gminy Baranów. Frekwencja wyniosła ok. 47 proc. Uprawnionych do głosowania było 4 tys. 120 osób; udział w referendum wzięło 1932 mieszkańców.

Zgodnie z ustawą 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, art. 55. mówi o tym, że referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania.

Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, do końca 2027 r.