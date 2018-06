Sasin: Wizyta Timmermansa w Warszawie może przybliży nas do porozumienia

Jeśli po stronie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa będzie dobra wola, by chcieć szukać kompromisu i porozumienia, to poniedziałkowe spotkanie w Warszawie przybliży nas do porozumienia - uważa szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.