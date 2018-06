Jak zapowiedziała, w czwartek na Stałym Komitecie Rady Ministrów będzie prezentować założenia projektu nowej fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która ma pomagać i propagować ideę przemysłu 4.0 wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

„Dzisiaj mamy wyjątkową szansę i wyjątkowy moment w historii dziejów, w którym możemy w pełni wziąć udział w tej transformacji przemysłowej. Na pewno nie mamy takich zasobów kapitałowych, jak tzw. stare gospodarki, ale mamy coś, co jest paliwem gospodarki 4.0 – kompetencje polskich inżynierów i informatyków” - zaznaczyła Emilewicz.

W jej ocenie Polska ma szansę stanowić część transformacji związanej z gospodarką przyszłości, dlatego rząd pracuje nad stworzeniem ram dla współpracy między administracją a sektorem MSP. Jednym z narzędzi ma być nowa fundacja - Platforma Przemysłu Przyszłości.

„Dla nas to szczególne wyzwanie dlatego, że polska gospodarka opiera się przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorcach, którzy wypracowują ponad 60 proc. PKB i zatrudniają ok. 70 proc. pracowników, co oznacza że dla nas to jest ogromne wyzwanie” - zaznaczyła minister.

Wyraziła ona nadzieję, że Platforma Przemysłu Przyszłości „zbuduje tą nową rzeczywistość prawną w ciągu kilku najbliższych miesięcy”.

Jak wyjaśniła Platforma ma być „miejscem spotkania przedsiębiorców, którzy będą mogli się uczyć, jak powinni się zmieniać, aby poprawić produkcyjność, wypracować nowy produkt czy usługę”. Będzie ona też dysponować niezbędną infrastrukturą dla podmiotów zainteresowanych korzystaniem z niej.

Platforma Przemysłu Przyszłości – zaznaczyła Emilewicz – ma uczestniczyć także w wypracowywaniu wspólnego europejskiego standardu dla rozwoju sztucznej inteligencji, a także prowadzić działalność edukacyjną, której pilotażem są podyplomowe studia dla tzw. apostołów przemysłu 4.0 prowadzone w trzech politechnikach w: Gliwicach, Krakowie i Warszawie.

„Staramy się pracować w taki sposób, aby tworzyć ramy prawne, które pomogą rozwijać się naszym przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że Platforma Przemysłu Przyszłości będzie tą, która zmieni oblicze polskiej gospodarki i wpłynie na to, jak będzie wyglądała europejska gospodarka konkurując na coraz bardziej wymagającym i zmieniającym się świecie” - podsumowała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.(PAP)

autor: Rafał Grzyb