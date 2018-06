Brytyjska Izba Gmin odrzuciła we wtorek grupę poprawek do ustawy o wyjściu z UE wniesionych przez Izbę Lordów, w tym m.in. prawo do tzw. wartościowego głosowania, czyli do odrzucenia porozumienia w sprawie Brexitu i wpływu na postawę rządu w dalszych negocjacjach z UE.