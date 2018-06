Dziennikarze pytali Karczewskiego o deklarację Patryka Jakiego, który w czerwcu ub. r. w Radiu Zet zadeklarował, że jeżeli zostanie kandydatem na prezydenta stolicy, zrezygnuje z pracy w komisji weryfikacyjnej. Przywołane zostały również ostatnie wypowiedzi Jakiego, że nie myśli o rezygnacji z komisji i pyta dziennikarzy, czemu nie pytają innych kandydatów o rezygnację z funkcji publicznych.

Karczewski odparł, że "ci, którzy startują też mają funkcje, mają swoje zadania i równolegle je wykonują". Jak zaznaczył, być może Patryk Jaki zmienił zdanie. "Wielu polityków zmienia zdanie, ja uważam, że zmienił na lepsze stanowisko, bo jest świetnym szefem tej komisji, bardzo dobrze zorientowanym w funkcjonowaniu tej komisji. Chciałbym, żeby dalej ta komisja sprawnie funkcjonowała, pracowała, a Patryk Jaki jest również gwarantem jako szef tej komisji" - podkreślił.

Marszałek przyznał, że Jaki jest bardzo aktywny w prekampanii. "Przekazuje i pokazuje wiele bardzo interesujących pomysłów. Takich pomysłów, które są skierowane przede wszystkim do warszawiaków, skierowane są na ludzi" - zauważył. "Jeżeli miałbym w tej chwili ocenić, który z polityków jest bliżej mety i który jest bliższy zwycięstwa, jestem przekonany, że to jest Patryk Jaki. Dzięki swojej niezwykłej pracowitości i również dzięki swojej pomysłowości, bo tych pomysłów na Warszawę prezentuje bardzo wiele i jestem pod wielkim wrażenie tego, co pokazuje pan minister Patryk Jaki. Jestem sam osobiście przekonany, że wygra ten wyścig do ratusza" - mówił Karczewski.

"Sam osobiście uważam, że nie powinien rezygnować z funkcji szefa komisji weryfikacyjnej. Jest na tyle aktywny, a przede wszystkim pracowitym politykiem, że sobie poradzi i z kampanią wyborczą, a również ze starannym prowadzeniem komisji weryfikacyjnej" - dodał marszałek Senatu.

Do tej pory swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili Patryk Jaki (z poparciem Zjednoczonej Prawicy), Rafał Trzaskowski (z poparciem PO i Nowoczesnej), Jakub Stefaniak (z poparciem PSL), b. polityk Platformy Obywatelskiej i b. wiceprezydent miasta (odpowiedzialny m.in. za inwestycje) Jacek Wojciechowicz, a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.