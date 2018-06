W grudniu ub.r. KE uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Część spornych kwestii została już przedyskutowana przez obie strony; obecnie Komisja domaga się dalszych ustępstw ze strony Polski.

Wiceszef KE Frans Timmermans oznajmił w połowie maja, że na obecnym etapie nie ma szans na wycofanie przez Komisję art. 7 uruchomionego przez KE w grudniu. Wyraził jednak nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda się dojść do porozumienia z polskim rządem w tej sprawie. Podkreślił, że osiągnięto pewne postępy, nadal jednak niewystarczające.

Kolejne posiedzenie Rady UE ds. ogólnych, czyli ministrów ds. europejskich, na którym omawiana będzie sprawa dotycząca Polski, odbędzie się 26 czerwca. Timmermans sugerował, że do tego czasu powinno nastąpić jakieś rozstrzygnięcie, które pozwoli albo wycofać (zamrozić) procedurę z art 7., albo pójść w niej krok do przodu.

Szef KE Jean-Claude Juncker po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim po majowym szczycie w Sofii sugerował, że rozmowy z Polską powinny się zakończyć do lipca. Na datę 3 lipca wskazywał też Timmermans za zamkniętymi drzwiami podczas spotkania ministrów ds. europejskich w maju. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem do 3 lipca niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego mogą być zmuszeni do przejścia w stan spoczynku. Komisja uznaje, że status tych, którzy nie wystąpili o możliwość przedłużenia orzekania i zasiadania w Sądzie Najwyższym, będzie niejasny.

Z dotychczasowych wypowiedzi Timmermansa wynika, że Komisja za satysfakcjonujące uznaje wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania dotyczące zróżnicowania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz mianowania asesorów sądowych. Grudniowe rekomendacje, które Komisja cały czas podtrzymuje, mówią jednak o wielu innych kwestiach, m.in. takich wybór członków KRS przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego, przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego czy zniesienie swobody decyzyjnej prezydenta odnośnie przedłużania kadencji sędziów SN, a także wyeliminowanie postępowania na podstawie skargi nadzwyczajnej.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)