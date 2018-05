Policja podkreśliła, że zatrzymania to efekt współpracy wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw Komendy Stołecznej Policji oraz Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. "Zgromadzany materiał dowodowy pozwolił na postawienie 18 zarzutów wobec sześciu mężczyzn. Oprócz rozbojów były to użycie broni palnej oraz jej nielegalne posiadanie. W powyższej sprawie zastosowano już pierwsze areszty. Podejrzanym grozi kara 15 lat pozbawienia wolności" - poinformowano.

Rzecznik prasowy KSP kom. Sylwester Marczak wyjaśniał w rozmowie z PAP, że sprawa, nad którą pracowali policjanci m.in. ze Stołecznego Archiwum X, dotyczyła brutalnych napadów na konwojentów. "Łupem sprawców padło prawie 1,5 miliona złotych. Mowa tu między innymi o napadach w Piasecznie, Pruszkowie, Grudziądzu oraz Warszawie. Rozboje dokonywane były w latach 1999-2016" - zaznaczył.

Z ustaleń śledczych wynika, że ostatniego napadu dokonano w grudniu 2016 roku w Warszawie. "Podczas rozbojów używana była broń palna, a jeden z pokrzywdzonych doznał kilkunastu ran postrzałowych. Zatrzymani mężczyźni to osoby powiązane z tzw. +grupą mokotowską+ i +grupą obcinaczy palców+" - poinformowała policja.

Zaznaczyła, że pierwsze osoby w tej sprawie zatrzymano jesienią 2017 roku - łącznie 10 osób usłyszało już ponad 20 zarzutów.