Komisja Europejska dokonała znaczących cięć we wspólnym budżecie na politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną (WPR) - powiedział we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W sumie osiem krajów, w tym Polska, dostanie od 20 do 25 proc. mniej pieniędzy.