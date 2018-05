Marszałek przybył tego dnia z wizytą do szwedzkiej stolicy na zaproszenie przewodniczącego parlamentu Szwecji (Riksdagu) Urbana Ahlina.

Wizyta Kuchcińskiego rozpoczęła się od audiencji u króla Karola XVI Gustawa. Marszałek spotkał się również z Ahlinem, pierwszą wiceprzewodniczącą parlamentu Ewą Thalen Finne oraz szefową resortu spraw zagranicznych Margot Wallstroem.

W rozmowie z dziennikarzami marszałek Sejmu podkreślił, że Polskę i Szwecję łączą "długie lata doświadczeń i współpracy".

Poinformował, że ze szwedzkimi politykami rozmawiał o wzmocnieniu współpracy "w różnych aspektach". Wskazał m.in. na kwestie bezpieczeństwa, które - jak mówił - "stają się w tej chwili najważniejsze w naszej części Europy".

Jak dodał, wśród poruszonych tematów znalazła się również przyszłość Unii Europejskiej - jej dalsze funkcjonowanie oraz unijny budżet i polityka spójności. Kuchciński powiedział, że są kwestie, które łączą nas ze Szwecją, ale są też takie, które nas dzielą. "Ale zgodziliśmy się, że należy się spotykać, rozmawiać i szukać kompromisowych rozwiązań" - oświadczył marszałek Sejmu.

Tematami rozmów - jak dodał - były także: współpraca w dziedzinie rozwoju regionalnego, infrastruktury - również związanej z basenem Morza Bałtyckiego oraz siecią rzeczną - ochrona środowiska oraz współpraca polskich i szwedzkich przedsiębiorców.

Według marszałka na spotkaniach poruszona została również kwestia bezpieczeństwa energetycznego. "Niepokojąca jest przychylność niektórych państw europejskich do budowy gazociągu Nord Stream 2. Liczymy na to, że Szwecja również stanie po naszej stronie, że doprowadzimy do tego, aby ten gazociąg nie został wybudowany" - zaznaczył.

Kuchciński spotka się jeszcze z ministrem obrony Szwecji Peterem Hultqvistem.

Marszałkowi Sejmu podczas wizyty w Szwecji towarzyszy m.in. przewodniczący polsko-szwedzkiej grupy parlamentarnej Krzysztof Truskolaski (Nowoczesna).

Kancelaria Sejmu podkreśliła, że wizyta Kuchcińskiego ma na celu "umocnienie dobrych parlamentarnych relacji między Polską i Szwecją oraz kontynuowanie dialogu i wzajemnej współpracy, szczególnie w sprawach istotnych dla obu krajów - zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forum unijnym".

Poprzednie spotkanie Kuchcińskiego i Ahlina odbyło się przy okazji kwietniowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w Tallinie.