Corocznym manewrom wojsk zmechanizowanych Arrow 18, które odbywają się w bazie w Niinisalo, przewodniczy fińska brygada pancerna. Oprócz kilku fińskich oddziałów z różnych stron kraju w tegorocznych ćwiczeniach udział biorą także amerykańskie wojska lądowe w Europie (USAREUR) z 2. pułku kawalerii (2nd Cavalry Regiment) (ok. 120 osób) oraz oddział piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych (ok. 30 osób). Norweskie wojska lądowe są reprezentowane przez ok. 50 żołnierzy.

Jak poinformowały fińskie siły lądowe, celem ćwiczeń jest rozwinięcie zdolności współdziałania oddziałów. Manewry składają się z dwóch etapów – treningu bojowego wspomaganego symulatorami oraz ćwiczeń strzeleckich.

Wykorzystane zostaną m.in. amerykańskie czołgi M1 Abrams czy wozy opancerzone Stryker. W ramach manewrów odbędą się także działania ofensywne jednostek zmechanizowanych, a także ćwiczenia sił powietrznych.

Siły zbrojne poinformowały o możliwych utrudnieniach w ruchu na drogach na czas przemieszczania pojazdów wojskowych na lawetach, w tym kolejowych. Manewry potrwają do 18 maja.