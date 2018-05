Dworczyk był pytany w TVP Info o przedstawiony w środę przez Komisję Europejską projekt wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1,279 biliona euro. Podziału na koperty narodowe na razie nie ma. Jest za to propozycja powiązania dostępu do funduszy z praworządnością.

"Dzisiaj poznaliśmy projekt, wstępny projekt, który zresztą uwzględnił szereg postulatów polskich, ważnych nie tylko dla naszego kraju, ale i dla całego regionu" - zauważył Dworczyk.

"Konstruowanie aż do momentu przyjęcia ostatecznie budżetu Unii to długi proces, często nerwowy. Kolejna perspektywa (budżetowa) zaczyna się od 1 stycznia 2021 r., więc jeszcze troszkę tego czasu jest na to, żeby negocjować. I oczywiście w czasie tych negocjacji każdy kraj będzie chciał zabiegać o to, żeby budżet był jak najlepiej dopasowany do potrzeb danego kraju czy regionu" - podkreślił minister.

Zauważył, że "siłą rzeczy" budżet UE będzie mniejszy z uwagi na Brexit. Podkreślił, że są także wyzwania takie jak polityka bezpieczeństwa, kwestia migracji. "To wszystko my doceniamy jako poważne przedsięwzięcia, ale też mówimy: nie można zapominać o polityce spójności" - powiedział Dworczyk.

Powtórzył, że w przypadku budżetu UE mowa jest na razie o projekcie, który "będzie podlegał dalszym dyskusjom". "Żeby przyjąć budżet musi być konsensus, wszystkie kraje muszą się zgodzić, pozostaje prawo weta dla każdego kraju, ale jestem przekonany, że zostanie ten budżet ostatecznie wypracowany" - zaznaczył szef kancelarii premiera.

Dworczyk z okazji przypadającego w środę Dnia Flagi przyszedł do studia z biało-czerwoną flagą oraz listem od premier Mateusza Morawieckiego zapakowanymi w pudełko z orłem w koronie. "W ramach akcji 100 tys. flag na 100-lecie odzyskania niepodległości, premier od dzisiaj na wszystkich spotkaniach, które odbywa w kraju i za granicą, będzie rozdawał polską flagę, tam jest również list, jest również wpinka z orłem" - poinformował minister.

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa