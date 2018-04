GPW wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członków zarządu w związku z upływem kadencji, podała spółka.

"Postępowania kwalifikacyjne mają wyłonić kandydatów na stanowiska członków zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. finansów, ds. informatycznych, ds. operacyjnych i regulacyjnych oraz ds. rozwoju biznesu i sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Zgłoszenia należy składać do 11 maja br., a otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego etapu postępowania nastąpi do 18 maja 2018 roku w siedzibie GPW, podano także.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)