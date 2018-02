Szef KPRM o klipie: to chyba jeden z najsmutniejszych dni w życiu osób ratujących Żydów

To chyba jeden z najsmutniejszych dni w życiu osób ratujących Żydów - powiedział w środę szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do klipu amerykańskiej organizacji, w którym pojawia się fraza "polski Holokaust". Wyraził nadzieję, że do sprawy odniesie się rząd Izraela i środowiska żydowskie.