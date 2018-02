Dotychczasowy, wybudowany w XIX wieku most w ciągu trasy DK40 od dawna wymaga gruntownego remontu. Prace, których koszt szacuje się na ponad 8 mln złotych będą wymagały zamknięcia mostu dla ruchu drogowego pod koniec kwietnia. Most będzie wyłączony z użytkowania do listopada 2018 roku. Specjaliści ds. ruchu drogowego ostrzegali, że bez zbudowania tymczasowej przeprawy, miastu grozi paraliż komunikacyjny.

Początkowo tymczasowy most miały zbudować władze samorządowe w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Władze Prudnika musiały jednak unieważnić przetarg, do którego zgłosiła się tylko jedna firma, a oczekiwane przez nią wynagrodzenie było dwukrotnie wyższe od kwoty, jaką na ten cel posiadał inwestor.

Ze względu na zbliżający się termin rozpoczęcia prac, wojewoda opolski zwrócił się do Dowódcy Generalnego RSZ z prośbą o pomoc w budowie przeprawy tymczasowej, która umożliwi przejazd przez Prudnik obok remontowanego mostu. "Dziś, mogę już potwierdzić, że sytuacja została opanowana, a budowa mostu ruszy za parę chwil! Wojsko wybuduje most, który odciąży ruch kołowy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Prudniku” - czytamy na oficjalnym profilu wojewody opolskiego Adriana Czubaka. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

edytor: Dorota Skrobisz