"Prace z polskimi partnerami są kontynuowane, w tym w kwestii przygotowania wspólnego podręcznika historii. Pracuje nad tym Instytut Historii Powszechnej RAN (Rosyjskiej Akademii Nauk), profesor Aleksandr Czubarian" - powiadomił Torkunow, który od 1992 r. jest rektorem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), a do 2017 r. był współprzewodniczącym ze strony rosyjskiej Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

Torkunow, który wypowiadał się w Moskwie po posiedzeniu jednej z komisji rządzącej partii Jedna Rosja, oznajmił, że nie wie, kiedy Grupa do Spraw Trudnych wznowi swoją działalność. "I czy w ogóle jest to potrzebne? Wydaje mi się, że powinniśmy przewrócić nową stronę we wzajemnych stosunkach z naszymi polskimi przyjaciółmi i partnerami, że powinniśmy myśleć nie tylko o przeszłości" - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami.

"Jeśli mowa o wznowieniu istniejących form współpracy z naszymi polskimi partnerami, to należy mówić nie tylko o tej grupie. Mieliśmy wiele ciekawych, ważnych mechanizmów. I nieracjonalne byłoby wznowienie jedynie tej grupy" - zauważył.

"Oczywiście nurtuje nas przeszłość, interesuje historia naszych stosunków. Ale chciałbym, żebyśmy pomówili o teraźniejszości i o przyszłości, a my jedynie podsycamy żar przeszłością" - skonkludował.

Jak poinformował PAP współprzewodniczący ze strony polskiej Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych Mirosław Filipowicz, "nie chodzi o wspólny podręcznik do historii, a wybór pomocy naukowych dla nauczycieli historii w Rosji i w Polsce, przygotowanych wspólnie przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk". "Tymi pracami w Polsce personalnie kierowałem ja, a w Rosji - akademik Czubarian. Było to robione przez ostatnich pięć lat z funduszy uzyskanych przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Narodowym Centrum Nauki" – wyjaśnił.

Jak dodał, do tej pory wydano drukiem cztery tomy – dwa po rosyjsku i dwa po polsku. "Jeden z tomów dotyczy historii wczesnonowożytnej tzn. XIV-XVIII wiek, drugi - historii XIX wieku. Prezentacja tego będzie miała miejsce 2 marca w MSZ. Przylecą wtedy historycy rosyjscy, którzy pracowali nad tym projektem, łącznie z Czubarianem. Tom XX-wieczny jest teraz kończony, tzn. on jest właściwie gotowy ze strony autorskiej polsko-rosyjskiej, natomiast jeszcze czeka na akceptację rosyjskich kierowników projektu" – powiedział.

Według Filipowicza nieoficjalne informacje, które kilka miesięcy temu pozyskał w Rosji wskazywały, że "rosyjskie MSZ nie było wtedy gotowe wznowić prac grupy z rosyjskiej strony". "Być może teraz się coś zmienia, trudno powiedzieć" – stwierdził.

W styczniu prezydent Rosji Władimir Putin wyznaczył Torkunowa na męża zaufania w nadchodzących marcowych wyborach prezydenckich. Taką funkcję Torkunow pełnił też podczas wyborów w 2000 i 2004 r. Torkunow od 1997 r. jest członkiem kolegium MSZ Rosji.

Powołana w styczniu 2002 roku Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych to zespół polskich i rosyjskich ekspertów i naukowców wyznaczonych przez oba państwa do omawiania najtrudniejszych kwestii w relacjach polsko-rosyjskich, które wynikają z zaszłości historycznych. Grupa ma charakter doradczy wobec rządów Polski i Rosji.

W ostatnich latach grupa nie zbierała się; Warszawa reaktywowała polską część Grupy do Spraw Trudnych w marcu ub.r. (PAP)

autorzy: Natalia Dziurdzińska, Daria Porycka