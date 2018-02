Mucha: jestem zaskoczony uniewinnieniem sędziego Topyły

Jestem zaskoczony, żeby nie powiedzieć zbulwersowany uniewinnieniem sędziego Topyły - powiedział we wtorek wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. Dodał, że nie budzi to zaufania do rozstrzygnięć i obiektywizmu środowiska sędziowskiego.