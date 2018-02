31 stycznia Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że przejął zarządzanie pl. Piłsudskiego. To wynik ubiegłorocznej decyzji ministra infrastruktury na wniosek wojewody. W lutym społeczny komitet budowy pomników smoleńskich zapowiedział, że pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć na pl. Piłsudskiego w Warszawie i że rozpoczynają się prace nad nim. Nie zgodziła się na to Rada Warszawy.

W niedzielę wiceprezydent stolicy Michał Olszewski poinformował o odwołaniu władz Warszawy do ministra infrastruktury w tej sprawie. "Największą osią sporu z naszej strony jest to, że łamie się prawa Rady Miasta do podejmowania decyzji w tej sprawie.(..) Rada Miasta na podstawie artykułu 18 (ustawy o samorządzie gminnym - PAP) podejmuje decyzję. Tylko ona ma prawo decydować, gdzie wznoszony jest pomnik" - tłumaczył Olszewski.

Do sprawy odniosła się w poniedziałek prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na konferencji prasowej inaugurującej kampanię społeczną poświęconą uchodźcom potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami złożenie odwołania ws. budowy pomnika smoleńskiego.

Prezydent stolicy podkreśliła, że decyzja ws. budowy pomnika smoleńskiego to "ograniczenie samorządu" i naruszenie art. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi m.in. o samodzielności gminy.

"Nie może tak być, że przedstawiciel rządu przejmuje kolejne place. Już jest zajęte (miejsce) pod miesięcznice smoleńskie na trzy lata, pod Marsz Niepodległości, w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy, że jest zajęty plac Zamkowy 1 sierpnia. 1 sierpnia to jest przede wszystkim nasze święto, chcemy tam wszyscy być, a nie może być zajęte wieloletnio" - podkreśliła prezydent stolicy.

Społeczny komitet budowy pomników smoleńskich zapowiedział, że pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego w Warszawie a ul. Królewską, oraz że rozpoczynają się prace nad nim. Rada Warszawy, głosami PO, przyjęła stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika smoleńskiego na pl. Piłsudskiego.

W czerwcu 2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera złożył wniosek o przekazanie mu zarządzania nad pl. Piłsudskiego, w celu organizowania na nim uroczystości, w tym uroczystości państwowych. W październiku 2017 r. ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wydał decyzję o przekazaniu placu do dyspozycji wojewody. 31 stycznia Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że przejął zarządzanie pl. Piłsudskiego - protokół przekazania został podpisany jednostronnie, bo na spotkaniu nie było przedstawiciela prezydent Warszawy. Ratusz zaznaczył, że sprawa nie jest zamknięta, bo nie ma podpisu reprezentanta miasta.