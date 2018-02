Jak zaznacza agencja Reutera, była to pierwsza debata szefów dyplomacji na temat planu Komisji Europejskiej, zakładającego przyjęcie do Wspólnoty do 2025 roku Serbii i Czarnogóry.

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto oświadczył, że jest "bardzo rozczarowany" z powodu wyznaczonej daty, podkreślając, że pierwsze dwa kraje Bałkanów Zachodnich powinny być przyjęte do UE już w 2022 roku. "Myślę, że 2025 rok to bardzo późno, ponieważ (kraje te) zasługują na szybszą integrację" - powiedział Szijjarto, oceniając, że przystąpienie do UE pomogłoby w rozładowaniu napięć w regionie.

"Właśnie wróciłem z Serbii i sytuacja w Kosowie jest wyjątkowo ciężka" - poinformował szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel.

Ministrowie uważają, że korupcja i grupy przestępcze, zajmujące się przemytem broni, narkotyków i migrantów wieńczą długą listę problemów, z którymi sześć krajów bałkańskich musiałoby sobie poradzić, by móc wstąpić do Wspólnoty.

Polska, Włochy i Austria znalazły się wśród krajów UE, opowiadających się za zintensyfikowaniem wysiłków mających na celu otwarcie Wspólnoty na Bałkany Zachodnie, będące pod coraz większym wpływem Rosji i Chin. "Kto będzie pierwszy w Belgradzie, Chiny czy UE? To jest to, czemu musimy przeciwdziałać, gdyż jest to nasze bezpośrednie sąsiedztwo" - powiedziała dziennikarzom austriacka minister spraw zagranicznych Karin Kneissl.

Minister spraw zagranicznych Słowenii Karl Erjavec uznał, że nawet 2025 rok nie jest "realistycznym" celem, oceniając, że kraje Bałkanów Zachodnich potrzebują więcej czasu na uregulowanie sporów istniejących między nimi i spełnienie kryteriów przestąpienia do UE. "To oczywiste, że są pewne warunki do spełnienia i są to wymagające warunki" - dodał z kolei szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian.

Bojko Borisow, premier Bułgarii, która przewodniczy obecnie Radzie UE, powiadomił, że 1 marca odbędzie się spotkanie przywódców państw bałkańskich. Mają oni rozmawiać z przewodniczącym KE Jean-Claude'em Junckerem na temat budowy nowych autostrad i linii kolejowych, które mają ulepszyć połączenia z UE.

W dwudniowym spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej z Polski uczestniczy minister Jacek Czaputowicz. Główne tematy dyskusji to strategia wobec Zachodnich Bałkanów, konflikt w Syrii i północnokoreański program jądrowy. W piątek planowana jest konferencja prasowa szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini i bułgarskiej minister spraw zagranicznych Ekateriny Zachariewej.