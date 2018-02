Na trop przestępstwa trafili funkcjonariusze wydziału do walki z korupcją KW Policji w Opolu. Według ich ustaleń, pracownica sekretariatu prokuratury, mając dostęp do danych osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przekazywała je firmie zajmującej się uzyskiwaniem dodatkowych odszkodowań. Dzięki temu pracownicy firmy mogli oferować swoje usługi ofiarom wypadków.

Przed zatrzymaniem policjanci przesłuchali kilka osób, które były nagabywane przez firmę odszkodowawczą. Okazało się, że nie udostępniali oni swoich danych, ani nie poszukiwali z nią kontaktu.

We wtorek pracownica została zatrzymana przez policję i przewieziona do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, gdzie przedstawiono jej zarzut ujawnienia tajemnicy służbowej w zamian za przyjmowanie korzyści majątkowych. Grozi jej za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec zatrzymanej prokurator zastosował policyjny dozór, poręczenie majątkowe oraz zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych.(PAP)

Marek Szczepanik