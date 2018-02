Jak powiedział PAP we wtorek koordynator ŚDM w diecezji radomskiej ks. Mariusz Wilk, rejestracja uczestników rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu; dotychczas zgłosiło się 28 chętnych i nabór trwa nadal. "Oficjalna delegacja ma liczyć ok. 60 osób. Razem z młodzieżą wybierają się także radomscy biskupi" - poinformował ks. Wilk.

Koszt wyjazdu do Panamy to ok. 8,5 tys. zł. "Niewielu młodych ludzi może pozwolić sobie na taki wydatek, dlatego mobilizujemy siły, by pozyskać dodatkowe fundusze" - zaznaczył diecezjalny koordynator ŚDM.

Organizatorzy szukają sponsorów wśród firm i osób prywatnych. Jedna z radomskich restauracji już zadeklarowała, że na wyjazd młodzieży do Panamy przekaże 1 zł od każdego sprzedanego lunchu. Na ten sam cel przeznaczony zostanie dochód ze sprzedaży wejściówek na zaplanowaną na 24 marca w Radomiu imprezę z udziałem ambasadorów ŚDM, m.in. komentatora sportowego Przemysława Babiarza.

34. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie między 22 a 27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!". Spotkanie w stolicy kraju poprzedzą Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia w Panamie, Kostaryce i Nikaragui. W ŚDM w Panamie ma wziąć udział około 5 tys. pielgrzymów z Polski.(PAP)

autor: Ilona Pecka