Schetyna: pomysły postawienia pomnika smoleńskiego na pl. Piłsudskiego - "polityczna prowokacja"

Plac Piłsudskiego i znajdujący się tam Grób Nieznanego Żołnierza, to miejsca święte dla polskiej historii; postawienie tam pomnika smoleńskiego, to "polityczna prowokacja" – powiedział w poniedziałek we Wrocławiu szef PO Grzegorz Schetyna.