GPC: Kto poluje na Obajtka?

Kadrowe trzęsienie w zarządzie PKN Orlen to dopiero początek poważnych zmian w koncernie - pisze w sobotę "Gazeta Polska Codziennie". Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że jest to realizacja przygotowanego wcześniej planu reform w spółce, zaakceptowanego przez najważniejsze osoby w państwie. Jego wdrożenie ma doprowadzić m.in. do rozbicia wieloletnich układów panujących w koncernie.