Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka łowickiej KPP Urszula Szymczak, zatrzymania i odzyskane mienie o wartości ponad 100 tys. zł to efekt wielomiesięcznych działań Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją łowickiej policji.

Od pewnego czasu funkcjonariusze prowadzili śledztwo związane z oszustwami z wykorzystaniem podrobionych dokumentów, które służyły do zawierania umów bankowych w celu uzyskania kredytów gotówkowych. W ten sposób sprawcy działali na szkodę osób fizycznych, a także banków i innych instytucji finansowych.

Oszustom udało się wykorzystać ponad 100 osób, głównie z woj. łódzkiego i mazowieckiego. Jak zaznaczyła Szymczak, wiele z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, że padło ofiarą oszustwa; uświadamiali im to dopiero policjanci. Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych to prawie 2 miliony złotych, a pojedyncze pożyczki wynosiły od 500 zł do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Policjanci odzyskali ponad 100 tysięcy złotych, ponadto od podejrzanych zabezpieczyli mienie o wartości 34 tys. zł.

14 osobom przedstawiono ponad 400 zarzutów dot. oszustwa, a także podrobienia i posługiwania się podrobionymi dokumentami. Podejrzani pochodzą głównie z powiatów łowickiego i sochaczewskiego.

Trzech z nich - mężczyźni w wieku 30-44 lata - decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych. Dwaj byli już notowani za podobne przestępstwa. (PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska