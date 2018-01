Szef BBN mówił wcześniej, że ośrodek prezydencki i resort obrony są w kontakcie, odbywały się już robocze rozmowy, a poniedziałkowe spotkanie będzie okazją do przedstawienia zwierzchnikowi sił zbrojnych nowo mianowanych wiceministrów.

- Zaraz po nominacji minister był u prezydenta, spotkał się ze mną, ja byłem u niego, spotykaliśmy się na roboczo kilka razy w wąskim gronie. To będzie pierwsze spotkanie z całym kierownictwem MON. Będzie to także kolejna okazja, by poruszyć tematy ważne z punktu widzenia sił zbrojnych - powiedział szef BBN.

Zapewnił, że "spotkania w roboczym trybie odbywają się wystarczająco często, żeby utrzymać bezpośredni kontakt i uzgadniać działania na styku prezydent–MON i prezydent-rząd".

Ocenił, że także wiceministrowie, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi, "są bardzo kompetentnymi, doświadczonymi ludźmi". - Z obu stron, zarówno prezydenta, jak i ministra, jest wola kontynuacji działań na rzecz wzmacniania polskich sił zbrojnych, jeśli chodzi o przeprowadzenie reform, kontynuację już rozpoczętych programów - zaznaczył Soloch.

Błaszczak objął stanowisko ministra obrony 9 stycznia, zastępując Antoniego Macierewicza. Wcześniej między ośrodkiem prezydenckim a MON zarysowały się rozbieżności w poglądach na przyszły system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Obie instytucje zgadzały się np. w kwestii przywrócenia odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych; różnice dotyczyły m. in. prerogatyw prezydenta, ale i samej struktury dowódczej.

Brak uzgodnień w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada 2017 r.