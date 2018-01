43-letni Łukasz N. został aresztowany 16 stycznia za "administracyjne naruszenia zasad imigracji" (administrative immigration violations) - napisano w oświadczeniu ICE, wskazując następnie, że może on zostać deportowany za wykroczenia z 1992 roku, za które został skazany - zniszczenie własności i przyjęcie rzeczy pochodzących z kradzieży. Uczył się wtedy w szkole średniej.

Łukasz N. przybył do USA legalnie jako 3-letnie dziecko. Według ICE pozostanie w areszcie do czasu zakończenia procedury dotyczącej jego wydalenia.

Agencja Associated Press pisze, powołując się na rodzinę Łukasza N., że przyznał się on do winy w ramach stanowego programu pomocy ludziom, którzy popadli w konflikt z prawem, i powiedziano mu, iż nie będzie to użyte do deportacji.

AP informuje, że Łukasz N. ma córkę z poprzedniego związku, podobnie jak jego żona.(PAP)