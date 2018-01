Premier Morawiecki: Polityka senioralna to priorytet rządu

Tworzymy państwo opiekuńcze, państwo, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki przedstawiając założenia strategii polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku. Podkreślił, że polityka senioralna to priorytet rządu; miarą jakości państwa i człowieczeństwa jest wspieranie starszych osób - dodał.