Grecja: Ponad 100 tys. osób demonstrowało w sprawie nazwy Macedonia

Ponad 100 tysięcy osób zebrało się w niedzielę w Salonikach na północy Grecji, wzywając do tego, by sąsiednia Macedonia zmieniła swoją nazwę - poinformowała policja. Macedonia to również nazwa greckiego regionu, którego ośrodkiem administracyjnym są Saloniki.