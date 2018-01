Pod koniec grudnia wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zezwolenie na budowę ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy. Chodzi o liczący około 4,6 km odcinek przebiegający przez dzielnice Ursynów i Wilanów.

Olszewski poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że Ratusz złożył do Ministra Infrastruktury odwołanie od decyzji wojewody. Tłumaczył, że ma to związek z obawami władz miasta, że budowa trasy bez instalacji filtrów zanieczyszczeń powietrza będzie zagrażać zdrowiu mieszkańców tej części Warszawy.

Jak mówił Olszewski, wcześniej wojewoda mazowiecki odrzucił petycję, pod którą podpisało się 7 tys. mieszkańców Ursynowa. Postulowali oni, by wojewoda zobowiązał inwestora do instalacji filtrów.

"Nasze argumenty zostały kompletnie zignorowane, nie dostaliśmy żadnej informacji o tym dlaczego inwestora nie zobowiązano do instalacji tego typu urządzeń, mimo że tego typu urządzenia w przypadku zabudowy jaką mamy na Ursynowie, zawsze powinny być stosowane" - powiedział Olszewski.

Podkreślił też, że miasto nie jest przeciwnikiem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. "Absolutnie jest to inwestycja niezwykle istotna dla całego układu komunikacyjnego i zakładamy, że dzięki jej budowie uda nam się rozwiązać bardzo wiele problemów, które mamy w całym układzie drogowym na południu Warszawy" - mówił.

Dodał, że zastrzeżenie wyrażone w odwołaniu dotyczy jedynie "skutków zanieczyszczeń generowanych przez układ transportowy". Jego zdaniem trasa ta, będzie jedną najczęściej uczęszczanych w tej części miasta. Przekonywał, że instalacja filtrów nie spowoduje opóźnienia w oddaniu inwestycji do użytku.

Wtórował mu burmistrz Ursynowa Robert Kempa. "Ja również chciałem podkreślić, że my nie jesteśmy przeciwnikami POW. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na czas budowy będą uciążliwości z tym związane. Natomiast absolutnie nie zgadzamy się na to, żeby dopiero po analizie powykonawczej stwierdzać, czy te filtry są potrzebne, czy nie" - mówił.

Burmistrz wyraził też nadzieję, że szef resortu infrastruktury przyzna rację miejskim urzędnikom i zmieni decyzję wojewody.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. Umożliwi także połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.

Inwestycja ma być gotowa do połowy 2020 roku.(PAP)

autor: Maciej Zubel