Premier podkreślił, że nagroda, którą otrzymał jest "zobowiązaniem do tego, żeby jeszcze lepiej starać się wytyczać rzeczywiście wektory polskiej gospodarki".

"Cel nasz, cel przedsiębiorców, cel biznesu i cel naszej ekipy politycznej jest jeden - silniejsza gospodarka, silna Polska, silne społeczeństwo po to, żebyśmy mogli więcej znaczyć w Europie" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Pracodawcy RP przyznali swoją nagrodę premierowi za to, że "najpierw nakreślił odpowiednią strategię – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a następnie przekonał do jej realizacji siły polityczne. Za to, że oddał w niej należne miejsce przedsiębiorcom, bez których rozwój Polski nie jest możliwy".

Wektory 2017 trafiły do 11 laureatów – osobistości oraz instytucji, które w ubiegłym roku osiągnęły wyjątkowe sukcesy lub zaważyły na rozwoju polskiej gospodarki. Otrzymali je: Provident; Wojciech Faszczewski – Prezes Zarządu PEPEES, Igor Klaja – Prezes Zarządu OTCF, Krzysztof Domarecki – założyciel Selena FM, Norbert Rethmann, Rafał Holanowski – Prezes Zarządu Supra Brokers, Paweł Gos – Prezes Zarządu Exact Systems, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców. Wektory na 25-lecie działalności przyznane zostały Telewizji Polsat oraz LUX MED Sp. z o.o.

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

Wektory przyznawane są przedstawicielom świata gospodarki, nauki, kultury, polityki i mediów, "którzy swoją działalnością wyznaczyli godne naśladowania standardy albo wypracowali nowatorskie rozwiązania – gospodarcze lub społeczne". Instytucje i firmy również mogą zdobyć tę nagrodę jako uhonorowanie ich wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości czy osiągnięć biznesowych.