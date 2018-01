Resort podkreślił, że była to pierwsza rozmowa ministra Jacka Czaputowicza, od czasu objęcia przez niego urzędu, z szefem brytyjskiej dyplomacji.

"Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii odnotowali doskonały stan dwustronnych relacji oraz ich wysoką intensywność. Minister Johnson zapewnił o uznaniu dla polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii" - czytamy w komunikacie MSZ.

"Ministrowie uzgodnili kontynuowanie ścisłej współpracy we wszystkich dziedzinach, w tym w kwestiach polityki bezpieczeństwa i polityki wschodniej. Ponadto szefowie resortów spraw zagranicznych byli zgodni, że należy doprowadzić jak najszybciej do spotkania osobistego oraz kontynuować wspólne wizyty we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej" - dodał resort.

We wtorek prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał ze stanowiska m.in. ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego; nowym szefem MSZ został dotychczasowy wiceszef resortu ds. prawnych i traktatowych Jacek Czaputowicz. (PAP)

autor: Mateusz Roszak