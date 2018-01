Minister kultury wziął udział w Wielkim Koncercie Kolęd w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim. Na 2017 r. resort kultury przyznał dotację na konserwację świątyni w wysokości 200 tys. zł w ramach programu "Ochrona zabytków". Prace interwencyjne objęły renowację elewacji kościoła.

Jak podkreślił wicepremier w trakcie uroczystości, Polska, w której istnieje 10 tys. wspólnot parafialnych, "jest szczęśliwym krajem". "Nasz Kościół to są właśnie wspólnoty miłości i tak to rozumiem. Dlatego możemy coś dobrego, czy coś sensownego robić na tym padole, że jesteśmy wzmacniani przez poczucie, że jesteśmy elementem wielkiej wspólnoty, a każdy z nas jeszcze oprócz tego funkcjonuje w małych wspólnotach lokalnych. Dziękuję, że mogę dziś być takim małym kawałkiem państwa wspólnoty" – powiedział.

Gliński powiedział, że obowiązkiem resortu kultury i dziedzictwa narodowego jest wsparcie małych wspólnot lokalnych, w tym również parafii. "Będziemy także dbali, tak jak to było dzisiaj powiedziane, o polskie dziedzictwo narodowe w płaszczyźnie zabytków. Nasze zabytki to nasza wspólna własność, nasza wspólna odpowiedzialność i będziemy także popierali polskie dziedzictwo narodowe i polskie zabytki" - zaznaczył.

Jak dodał, ponad 90 proc. obiektów zabytkowych w Polsce stanowią zabytki sakralne. „Jest naturalne, że naszym obowiązkiem jest także wspierać lokalność naszych wspólnot, parafialność i te zabytki, które są im powierzone. Dziękuję jeszcze raz za to, że mogę być dziś państwa gościem. To naprawdę wielki zaszczyt i wielki honor” – powiedział.

W ocenie wicepremiera kościół w Dębem Wielkim „jest zabytkiem szczególnym, choć ledwie ponad stuletnim". "To jest realizacja architektoniczna słynnego architekta Józefa Dziekońskiego. Kościół, który jest w dość dobrym stanie, ale jednak była tutaj potrzebna kwestia odwilgocenia i renowacji. Jest to jeden z bardzo wielu polskich kościołów, które na zasadzie konkursu grantowego pozyskały od nas dotacje" – powiedział Gliński PAP.

Neogotycki kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim powstał w latach 1906-1908 według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. W trójnawowej świątyni znajdują się dwa ołtarze: Matki Bożej i św. Antoniego. Przy kościele mieści się murowana plebania w stylu dworku, której budowę rozpoczęto w 1930 r. Prace konserwacyjne zakończyły się w październiku ubiegłego roku. Ich całkowity koszt to 250 tys. zł

Szef MKiDN poinformował, że obecnie trwa proces rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków w edycji 2018 programu "Ochrona zabytków". "W tym roku mamy łącznie ponad 100 mln zł przeznaczonych w ramach tego programu, czyli ok. 20 mln zł więcej niż nasi poprzednicy. Mamy łącznie ok. 2 tys. wniosków rocznie, z czego możemy zrealizować kilkaset, ok. 15 proc. potrzeb. Na ogół nie przyznajemy całych sum, o które wnioskują poszczególne podmioty, ponieważ chcemy te pieniądze jak najbardziej racjonalnie lokować. Staramy się to robić w sposób bardzo staranny, bo zdajemy sobie sprawę, że tych środków jest ciągle za mało" – przyznał.

Gliński wspomniał także o organizowanym przez resort i TVP charytatywnym koncercie kolęd "Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo", który odbędzie się w niedzielę wieczorem w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich. "Mamy obowiązek pomagać ludziom, którzy znajdują się w bardzo nieszczęśliwym położeniu w Aleppo i ta pomoc może być zrealizowana przez każdego z nas poprzez uczestnictwo w zbiórce esemesowej. Każdy może dołożyć się w bardzo skromny sposób do tego, żeby tam można było na miejscu zorganizować jeszcze lepszą pomoc" – podkreślił.