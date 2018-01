Podczas piątkowej konferencji prasowej Chrzanowski przyznał, że obecny, niski kurs franka szwajcarskiego (ok. godz. 14 w piątek za franka trzeba było zapłacić 3,53 zł) jest dobrym momentem np. na przewalutowanie kredytów frankowych.

Zaznaczył, że jako nadzorca chciałby, by banki na zasadzie dobrowolności porozumiewały się z klientami w tej sprawie.

Zdaniem Chrzanowskiego jednak, dopóki nie zakończą się prace nad znajdującym się w Sejmie prezydenckim projektem ustawy, dotyczącym kredytobiorców walutowych, "szansa, że banki będą w sposób masowy dogadywały się z klientami i konwertowały te kredyty jest znikoma".

Kredytobiorcy bowiem, uważa szef KNF, czekają teraz na rozwiązanie ustawowe i mogą zakładać, że stworzy im ono lepszą ofertę, niż są w stanie zaproponować banki.

"Wydaje mi się, że moment jest dobry, ale woli w tej chwili nie ma" - podsumował przewodniczący KNF.

W połowie października br. odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Prezydent skierował do Sejmu projekt noweli pochodzącej z 2015 roku ustawy, który stwarza nowe, większe możliwości uzyskania takiego wsparcia.

Zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Teraz będzie to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.) - realnie to ok. 1 tys. zł na osobę w rodzinie. Ponadto, zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. złotych, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu wsparcia z 8 do 12 lat.

Możliwe będzie także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat. Projekt wprowadza także procedurę odwoławczą w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez bank-kredytodawcę.

W podkomisji sejmowej od jesieni 2016 roku toczą się ponadto prace nad trzema innymi projektami ustaw dotyczącymi "frankowiczów", w tym nad projektem prezydenckim, zakładającym zwrot frankowiczom części spreadów. Są też projekty klubów PO i Kukiz'15 - ten ostatni to jedyny popierany przez samych frankowiczów.

15 stycznia minie trzecia rocznica "czarnego czwartku", gdy w wyniku skokowego wzrostu kursu franka wobec złotówki obciążenia kredytobiorców frankowych znacznie wzrosły. Od tamtego momentu pojawiło się w życiu publicznym wiele pomysłów rozwiązania tego problemu, ale żaden nie został zrealizowany (poza ustawą o wsparciu, której nowelizację zaproponował prezydent). Dziś kurs franka jest niższy, niż był bezpośrednio przed "czarnym czwartkiem". (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Bożena Dymkowska