Usługa cynkowania oferowana przez Meprozet zapewnia uzyskanie powłok antykorozyjnych o wysokich walorach technicznych i estetycznych, zapewniając ochronę konstrukcji stalowych, żeliwa i elementów złącznych przed korozją, bez potrzeby wykonywania kosztownych prac konserwacyjnych. Firma dysponuje bogato wyposażonym zapleczem cynkowni i może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych pieców w Polsce, o bardzo dużej wydajności i zdolnościach przerobowych. W tegorocznej edycji programu Najwyższa Jakość Quality International usługa cynkowania ogniowego oferowana przez Meprozet została nagorodzona Złotym Godłem QI.

Jak podkreśla Zbigniew Wilczyński, Prezes Zarządu Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. – Wysoka jakość naszych uslug i wyrobów jest priorytetem. Mamy świadomość, że dla klienta istotna jest nie tylko niska cena ale właśnie wysoki standard produktu. Przede wszystkim to właśnie ten aspekt jest najczęściej decydujący przy wyborze producenta. Co ważne zadowolony klient wróci ponownie, a dla nas jest to kolejne potwierdzenie, że warto inwestować w wysoką jakość wyrobu. I tak właśnie jest w naszym przypadku – mamy szerokie grono powracających do nas odbiorców, przez których jesteśmy postrzegani jako wiarygodny i rzetelny dostawca. Wieloletnia współpraca z naszymi stałymi kontrahentami jest potwierdzeniem zaufania i zadowolenia z jakości naszego asortymentu.

Kolejnym z głównych obszarów działalności firmy jest produkcja konstrukcji stalowych hal, palet transportowo - magazynowych, siatek zgrzewanych, oraz produktów dla rolnictwa m.in. paśników, skrzyń i wyposażenia obór dla bydła mlecznego. Oferta Meprozetu Stare Kurowo cieszy się dużą popularnością nie tylko w Polsce. Około 80 proc. produkcji trafia na rynki zagraniczne, przede wszystkim do Niemiec, Szwecji i Holandii.



Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko