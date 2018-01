– Rozwijamy naszą firmę równomiernie tak, aby uzyskać jak największy i najpełniejszy efekt synergii pomiędzy naszymi zakładami produkcyjnymi w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach – podkreśla Jacek Stelmach, Wiceprezes Zarządu Polwax. – To pozwala również na wykorzystanie potencjału i doświadczenia. Nie od dziś nasz zakład w Jaśle jest znany z produkcji emulsji i dlatego chcemy ją rozwijać. Podobnie ma się rzecz z niektórymi woskami do bardzo specjalistycznych zastosowań – dodaje prezes Stelmach.

Warto zauważyć, że polski rynek opakowań należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Według danych z raportu „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020” autorstwa firmy doradczej Equity Advisors aktualnie wart jest około 33,5 mld zł i rozwija się w tempie 7 procent rocznie. – W tym momencie najbardziej interesuje nas 25-proc. fragment opakowaniowego „tortu”, który należy do produktów z papieru i kartonu – mówi J. Stelmach.

Laboratorium na 4 zmiany



Drugim, mocnym filarem Polwax-u w Jaśle są systematycznie rozwijające się usługi laboratorium, które coraz częściej realizowane są dla klientów zewnętrznych. – Głównie dotyczy to badania jakości paliw, ale również wody czy ścieków – mówi Anna Król, Kierownik laboratorium spółki. – Dziś, żeby sprostać tylko zleceniom na badanie jakości paliw pracujemy w Jaśle na cztery zmiany i obejmujemy naszymi pracami stacje z całej Polski – dodaje A. Król.

Laboratorium zajmuje się monitoringiem jakości paliw na stacjach, włączając w to pobór próbek, ich przewóz specjalistycznym transportem i w końcu badania analityczne metodami akredytowanymi. Prowadzone są również badania olejów, smarów, asfaltów i oczywiście parafin. – Rosną oczekiwania i wymagania naszych klientów. Dlatego musimy rozwijać nasze usługi i rozbudowywać zaplecze badawcze. Tylko w ostatnim czasie zakupiono m.in. spektroskop do pomiaru wielkości cząstek Nanophox i chromatograf gazowy – dodaje A. Król.



