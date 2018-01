BorgWarner Poland jest częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc, liczącego obecnie na całym świecie 6 wyspecjalizowanych dywizji, zlokalizowanych w 19 krajach. Zakłady produkcyjne oraz nowoczesne Centrum Techniczne w Polsce zlokalizowane są w pobliżu rzeszowskiego lotniska, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym. BorgWarner w Polsce to obecnie zakłady produkcyjne dwóch spółek, tworzące Campus. BorgWarner Poland obejmuje Turbo Systems (produkcja turbosprężarek oraz nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie od podstaw projektowane, testowane i wdrażane są do produkcji turbosprężarki) oraz Morse Systems (wytwarzanie łańcuchów rozrządów i modułów rozrządów ze zmiennymi fazami). Druga spółka wchodząca w skład Campusu, BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., która obejmuje Transmission Systems, produkuje elementy przekładni automatycznych i sprzęgieł. BorgWarner w podrzeszowskim Campusie zatrudnia obecnie ponad 1,4 tys. osób, w tym ok. 150 wysoko wykwalifikowanych inżynierów w Centrum Technicznym.

Rozwój zakładu w Jasionce



W tym roku firma zakończyła rozpoczętą jesienią 2016 r. rozbudowę zakładu dywizji Turbo Systems. Obecnie powierzchnia użytkowa zakładu została powiększona do ponad 20 tys. m2. Inwestycja pozwoliła na instalację nowych linii produkcyjnych oraz innowacyjnych technologii wytwarzania, które zapełniły już większą część nowej hali. Ekspansja zakładu daje możliwość ciągłego rozwoju oraz zawierania nowych kontraktów. Inwestycja pozwoli również umocnić pozycję firmy na rynku europejskim i globalnym, jako wiodącego dostawcy technologii doładowania silników dla producentów samochodów osobowych i użytkowych, czyli takich jak maszyny budowlane, rolnicze, samochody ciężarowe, itp.

Poza nową powierzchnią produkcyjną, spółka rozbudowała też część administracyjno-biurową zakładu. To naturalne, że zwiększa się też zespół, który potrzebuje dobrze zaplanowanej i efektywnej powierzchni, spełniającej najwyższe standardy. Dywizji Turbo Systems udało się stworzyć nowoczesną, a jednocześnie przyjazną przestrzeń inspirującą do kreatywnej pracy.

Jak mówi Marek Zabielski, Dyrektor Zakładu BorgWarner Poland Sp. z o.o.: – W dzisiejszym świecie, oprócz klasycznych silników spalinowych rośnie popyt na hybrydowe i elektryczne napędy, mające zwiększyć energooszczędność i ilość pojazdów przyjaznych środowisku. BorgWarner zareagował na ten trend odpowiednio wcześnie i konsekwentnie rozszerza swoją ofertę produktową o przyszłościowe rozwiązania. Nasze najnowsze inwestycje zapewniają nie tylko szerszą i ulepszoną ofertę dla branży motoryzacyjnej, wysoką jakość wyrobów oraz zabezpieczenie produkcji na najbliższe lata, ale również gwarantują nowe miejsca pracy. Rozbudowa i nieustanny rozwój są niezwykle istotne, ale to co dla BorgWarnera jest najważniejsze, to bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy. Dowodem na to, jak dużą wagę przywiązujemy do tych kwestii, jest zdobycie przez nas po raz trzeci nagrody CEO’s Safety Excellence Award, asygnowanej za przepracowanie miliona godzin bez wypadku. Jest to szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę, że udało się to osiągnąć podczas trwającej rozbudowy. Statuetka, którą przyznaje zarząd światowego koncernu BorgWarner Inc. została wręczona przedstawicielom polskiej dywizji Turbo Systems 4 października br. W związku z uzyskaniem najwyższego uznania za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. dolarów przekazano na lokalne cele charytatywne. Instytucje, które otrzymały wsparcie to: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, które otrzymało kwotę w wysokości 36 tys. złotych oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku, Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Strzyżowie „Serca Sercom", które otrzymały po 12 tys. złotych.

BorgWarner nieustannie prowadzi prace badawczo-rozwojowe, dzięki czemu polska spółka amerykańskiego koncernu ma swój wymierny wkład w rozwój produktów i rozwiązań oferowanych na globalnym rynku. Inżynierowie są doceniani w skali całej organizacji za swoje doświadczenie i kompetencje. Mocnym elementem światowych mocy Research&Development jest oddane do użytku w 2013 r. Centrum Techniczne w Rzeszowie. Prowadzone tam, często we współpracy z głównymi uczelniami regionu, prace badawczo-rozwojowe zaowocowały zgłoszeniem do opatentowania dwóch rozwiązań dotyczących konstrukcji turbosprężarki przeznaczonej do seryjnej produkcji.

BorgWarner systematycznie stawia sobie kolejne wyzwania do realizacji, to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących utrzymanie najwyższej pozycji na rynku. Obecnie przygotowywane są plany pod kolejną rozbudowę – powiększona zostanie hala produkcyjna, magazyn, a także powierzchnia administracyjno-biurowa. Rozbudowane zostaną także pomieszczenia techniczne oraz laboratoria pomiarowe. Tym samym umożliwi to uruchomienie nowych linii produkcyjnych, co związane jest z podpisaniem nowych kontraktów i dalszym wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie.



Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko