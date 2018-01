Pojęcia „aktywna odzież” czy „oddychająca tkanina” na stałe weszły do języka użytkowników tekstyliów funkcjonalnych. Znaczna część surowców włókienniczych do ich produkcji powstaje w Polsce, która mimo olbrzymiej dalekowschodniej konkurencji, od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce producentów na świecie. Konsumenci, oprócz funkcji odzieży, coraz częściej zwracają uwagę na wzornictwo. Jednym z polskich liderów w zakresie innowacyjnego barwienia tkanin jest Zakład Włókienniczy Biliński z Konstantynowa Łódzkiego, który od ponad 25 lat wyznacza nowe trendy wśród producentów wyrobów z tkanin, nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Ćwierć wieku doświadczeń



Współczesne polskie włókiennictwo, związane z bogatą historią regionu łódzkiego, ma dziś niewiele wspólnego z wyobrażeniem zawartym w „Ziemi obiecanej” Reymonta. Nowoczesna firma, jaką jest Zakład Włókienniczy Biliński, kontynuując polskie tradycje branży tekstylnej, stała się rodzimym liderem w zakresie przygotowania tkanin do produkcji wyrobów, a pojęcia takie, jak kastomizacja, personalizacja czy ekohumanologia definiują m.in. innowacyjne i nowoczesne technologie barwienia tkanin i systemy zarządzania produkcją, jakie wdrożyło to przedsiębiorstwo.

ZW Biliński jest doskonałym przykładem tego, że opinie o kryzysie polskiego, a zwłaszcza łódzkiego włókiennictwa są bezpodstawne. Przemysł lekki w tym regionie funkcjonuje nieprzerwanie, zmieniło się jednak wiele kryteriów, w myśl których działają przedsiębiorstwa. Polscy producenci nie chcąc konkurować z zalewem taniej i słabej jakości odzieży produkowanej na Dalekim Wschodzie, znaleźli swoje nisze na rynku i specjalizując się w nich nieustannie się rozwijają. Technologie produkcji są przyjazne środowisku. W Polsce powstają tekstylia specjalistyczne, techniczne i funkcjonalne, a zmieniające się trendy w modzie nieustannie wyznaczają kierunki rozwoju nowoczesnego włókiennictwa. – W szeroko pojętej branży włókienniczej w Polsce pracuje ponad 100 tys. osób, a cała branża w naszym kraju generuje przychód rzędu 10 mld zł. Nasza firma jest jedną z tych, które w regionie łódzkim najbardziej dynamicznie się rozwijają – mówi Waldemar Biliński, założyciel i prezes zarządu spółki, który w branży włókienniczej pracuje już od ponad 40 lat. Gdy rozpoczynał się w Polsce proces przeobrażeń ustrojowych, zakłady włókiennicze, jak wiele dużych przedsiębiorstw przemysłowych na początku lat 90., zaczęło upadać. W ich miejsce powstawały niewielkie, rodzinne firmy, jak ta Waldemara Bilińskiego, która szybko znalazła swoje miejsce na rynku, specjalizując się w wybranych obszarach branży. Przedsiębiorstwo Bilińskich postawiło na barwienie tkanin zróżnicowanymi metodami, maksymalnie personalizując swoje usługi wobec wymagań odbiorców. I to był strzał w „dziesiątkę”. Ale aby to osiągnąć potrzebne były, i nadal są, nieustanne inwestycje, głównie w innowacyjne technologie. – Nasze nowoczesne urządzenia oparte są na najnowszych światowych rozwiązaniach. Od początku działalności wprowadzamy najlepsze dostępne światowe techniki, ukierunkowane na wydajność, innowacyjność, nowoczesność, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój – zaznacza Waldemar Biliński.

Aktywne kształtowanie branży



ZW Biliński jest dziś największą farbiarnią w regionie, oferującą zarówno usługi barwienia metodami klasycznymi, jak i w innowacyjnej technologii druku cyfrowego. Nowoczesne urządzenia, w tym m.in. aż 40 aparatów barwiących, zapewniają wydajność produkcyjną na poziomie 35 ton na dobę. Wprowadzenie 5 lat temu do oferty technologii druku cyfrowego znacząco poszerzyło wachlarz usług i umocniło pozycję firmy, zwłaszcza na rynku mody. Kluczowym w historii firmy było także uruchomienie w 2013 r. Działu Badawczo-Rozwojowego, w którym opracowywane są nowe technologie przy współpracy z takimi placówkami naukowymi, jak Politechnika Łódzka czy Instytut Włókiennictwa. Jednocześnie właściciele ZW Biliński są członkami rad przemysłowych Wydziału Chemicznego i Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. W kontekście współpracy na poziomie naukowym i edukacyjnym w zakładzie rokrocznie organizowane są staże dla studentów i praktyki dla uczniów szkół średnich. Zakład jest także udostępniany do zwiedzania, zwłaszcza uczącym się na kierunkach odzieżowych i wzornictwa. – Nasz Dział Badawczo-Rozwojowy nieustannie tworzy nowe rozwiązania technologiczne, a prowadzone badania niejednokrotnie były podstawą prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich i doktoranckich – podkreśla W. Biliński. To doskonałe przykłady działania na osi biznes-nauka i wymiernej współpracy w efekcie synergii. Firma jest także członkiem wielu stowarzyszeń branżowych, np. Pracodawców Przemysłu Lekkiego, Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Chemików Polskich, czynnie wpływając na kształtowanie środowiska w swojej branży i rozwój całego sektora przemysłu włókienniczego w naszym kraju.

Najwyższa jakość to nie slogan



ZW Biliński specjalizuje się w barwieniu, bieleniu, praniu, uszlachetnianiu i wykańczaniu, a także druku cyfrowym, dzianin i tkanin. Jest rzetelnym i konkurencyjnym partnerem dla producentów wyrobów tekstylnych. Technologia druku cyfrowego cieszy się szczególnym zainteresowaniem branży w ostatnim czasie. Dzięki wszystkim procesom, jakim poddawany jest przeznaczony do druku materiał (obróbka wstępna, bielenie, parowanie, pranie oraz stabilizacja końcowa), firma jest w stanie zapewnić wysoką odporność druku oraz spełnić wymogi dotyczące poziomu kurczliwości, szerokości i gramatury. Za pomocą specjalnych zmiękczaczy nadaje się drukowanym cyfrowo materiałom dużą miękkość. Jakość samego wydruku jest dużo lepsza, niż w metodach druku konwencjonalnego – Naszą intencją jest, abyśmy byli w gronie najchętniej wybieranych firm w tej branży, zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych producentów odzieży i włókienniczych wyrobów technicznych – mówi Waldemar Biliński, i dodaje: – Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie klientom produktów i usług najwyższej jakości. By to osiągnąć sięgamy nie tylko po najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, ale utrzymujemy wysokie standardy zarządzania, potwierdzone licznymi certyfikatami. Produkcja odbywa się zgodnie z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania wg norm PN:EN ISO 9001:2008 oraz PN:EN ISO 18001:2004, certyfikatem uprawniającym do świadczenia usług zgodnych ze środowiskowym znakiem jakości „EU Flower”, czy certyfikatem Oeko-Tex Standard 100 „Tekstylia godne zaufania” I klasy. – Wdrożone standardy są ważne, ale to, co nas przede wszystkim wyróżnia, to elastyczność i szybkość reakcji na zapotrzebowanie, pojawiające się tendencje, zmiany i nowe wyzwania w branży. Nasi klienci są dla nas najważniejsi, a ścisła współpraca z nimi jest naszym priorytetem. Dlatego zawsze staramy się oferować rozwiązania indywidualne, dopasowane do potrzeb i właściwości każdego z naszych kontrahentów. Nasze usługi, oprócz maksymalnego spełniania ich oczekiwań, cechują się krótkimi terminami realizacji. Jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni dokonać modyfikacji kolorystyki tkaniny i nanoszonego wzoru – zaznacza Waldemar Biliński. Wzory są zarówno autorskimi konceptami firmy, jak i klientów, designerów, artystów i projektantów. Połowa zleceń pochodzi od klientów zagranicznych, a z uwagi na bardzo wysoką jakość usług, firma cieszy się szczególnym uznaniem wymagających producentów skandynawskich, a także kreatorów mody i projektantów ubrań.

Społeczna odpowiedzialność



– Naszym priorytetem w odniesieniu do utrzymania najwyższej jakości usług jest nasza wykwalifikowana kadra, dlatego – poza inwestowaniem w sprzęt i półprodukty – stawiamy na współpracę ze specjalistami. Zatrudniamy jednych z najlepszych technologów w kraju – ich wiedza, doświadczenie i wysokie kwalifikacje są gwarancją dla naszych klientów, że ich produkty powierzane są w odpowiedzialne i fachowe ręce. Inwestujemy w młodych, dobrze wykształconych pracowników, którzy zajmują u nas odpowiedzialne i kierownicze stanowiska. Firma zatrudnia obecnie blisko 250 osób – dodaje właściciel przedsiębiorstwa.

Państwo Bilińscy są także znanymi w regionie filantropami, którzy z własnych środków (czyli nie z funduszy przedsiębiorstwa) udzielają wsparcia finansowego zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom (szkoły, stowarzyszenia, fundacje humanitarne, kluby sportowe, PCK czy parafie). Rokrocznie na te cele przeznaczanych jest ok. 100 tys. zł. Szczególnym zainteresowaniem mogą cieszyć się również obecni i byli pracownicy firmy, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.

ZW Biliński odnotowuje wyjątkową w swojej branży znaczącą dynamikę stałego wzrostu (średnio 20-30 proc. rocznie), zarówno w kontekście sprzedaży, wyników finansowych, nakładów inwestycyjnych, jak i poziomu zatrudnienia. Jest to konsekwencją realizacji wieloletniej strategii, opartej o systematyczne inwestycje w innowacyjne i nowoczesne technologie, własne badania oraz ponadprzeciętne w tej branży wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Magdalena Tułecka, Jacek Majewski



Apla



Czym jest cyfrowy druk tkanin?



Technologia druku cyfrowego jest dostępna od niedawna na polskim rynku, a Zakład Włókienniczy Biliński jest jedną z pierwszych firm w kraju oferujących tę usługę.



Druk cyfrowy, w odróżnieniu od innych rodzajów druku, umożliwia przenoszenie na wyroby tekstylne zindywidualizowanych wzorów (zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli). Technologia ta pozwala również na drukowanie już stosunkowo niedużych zamówień (zaczynających się od 20 kg), w krótkich cyklach produkcyjnych i nawet przy niedużych partiach gwarantuje wysoką elastyczność i produktywność wykorzystania dostarczanych produktów. Druk cyfrowy można stosować na zróżnicowanych materiałach – bawełnie, poliestrze, wiskozie, wełnie, jedwabiu, bambusie i lnie – nanosząc np. teksty, grafiki, zdjęcia na tkaninach i dzianinach przeznaczonych do produkcji konfekcji damskiej, męskiej, dziecięcej i młodzieżowej, wyrobów pościelowych, zasłonowych i obrusowych, materiałów reklamowych, scenografii i innych zastosowaniach.

ZW Biliński drukuje wzory i projekty, które proponuje z własnej, autorskiej i bogatej bazy, jak również autorstwa klientów i uznanych projektantów.

Druk cyfrowy to także skrócony cykl produkcyjny – szybkie wykonanie i atrakcyjna cena jednostkowa, brak ograniczeń wzorów i kolorów. To swoboda, dzięki której nie trzeba ograniczać się do jednego wzoru i efektywność ekonomiczna z zachowaniem najwyższej jakości oraz proste i szybkie przygotowanie materiałów do druku bez konieczności przygotowania czaso- i kosztochłonnych szablonów.

ZW Biliński dysponuje najbardziej innowacyjnymi włoskimi drukarkami cyfrowymi. To sprzęt, który jest synonimem produktywności, niezawodności, najwyższej jakości i jednocześnie gwarantem usług najwyższej próby. Urządzenia mogą drukować na prawie wszystkich rodzajach materiałów płaskich (o szerokości do 2,4 m), jednocześnie gwarantując największą możliwą wydajność, niezawodność i jakość. Do druku firma wykorzystuje najlepsze na rynku tusze marki Huntsman, które gwarantują duże nasycenie koloru oraz wysoką odporność zadrukowanych cyfrowo powierzchni przy kontakcie z wodą.