Reuters pisze o tym w środę, powołując się na fragmenty nowej książki Michaela Wolffa, do których dotarł. W książce tej pt. "Fire and Fury: Inside the Trump White House" Wolff napisał, że Bannon drwił z tego spotkania w Trump Tower, podczas którego rosyjska prawniczka miała oferować kompromitujące informacje o kandydatce Demokratów w wyborach prezydenckich Hillary Clinton.

W spotkaniu zaaranżowanym przez syna Trumpa uczestniczył też zięć obecnego prezydenta Jared Kushner i ówczesny szef kampanii Trumpa Paul Manafort. Stało się ono - odnotowuje Reuters - elementem federalnego śledztwa w sprawie możliwej zmowy między kampanią prezydencką Trumpa a Rosją. Trump zaprzecza, jakoby do takiej zmowy doszło.

Wolff cytuje opinię Bannona na temat tamtego spotkania w Trump Tower. Były główny strateg Białego Domu uznał je za "zdradzieckie" i "niepatriotyczne", za coś, o czym "natychmiast powinno się poinformować FBI". Według Wolffa, kiedy pojawiły się informacje o tamtym spotkaniu, Bannon miał sarkastycznie stwierdzić: "Oto jaki mieli trust mózgów". Miał też powiedzieć, że sądzi, iż śledztwo w sprawie możliwości zmowy między kampanią Trumpa a Moskwą skoncentruje się na praniu pieniędzy.

Bannon został menedżerem kampanii Trumpa w miesiącach przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku, ale już po spotkaniu w Trump Tower. Ze stanowiska głównego stratega Trump zwolnił go w sierpniu ub.r.

Prezydent Donald Trump zareagował na ujawnione przez Wolffa opinie Bannona, zrywając ze swym byłym głównym strategiem. "Steve Bannon nie ma nic wspólnego ze mną, ani z moją prezydenturą. Kiedy został zwolniony, stracił nie tylko pracę, postradał zmysły" - podkreślił Trump w oświadczeniu.(PAP)