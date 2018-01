Jak uznała prokuratura, okoliczności zdarzenia nie pozwalają stwierdzić, by "dziecko było choć na chwilę bez opieki kogoś dorosłego".

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2017 r. Uczniowie trzeciej klasy słupskiej społecznej szkoły podstawowej byli na wycieczce w parku rozrywki Leonardia pod Darłowem. W drodze powrotnej nauczycielka zorientowała się, że brakuje jej jednego z trzynastu uczniów. Pozostawionego w parku chłopca odebrał ojciec. To rodzice zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez nauczycielkę.

Postępowanie w sprawie narażenia małoletniego Miłosza na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prowadziła Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu. Ta ostatecznie nie postawiła zarzutów nauczycielce i umorzyła śledztwo.

Jak poinformował w środę PAP rzecznik prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski postanowienie nie jest prawomocne i trzeba się liczyć z tym, że rodzice będą je skarżyć.

Gąsiorowski powiedział, że okoliczności zdarzenia nie pozwalają stwierdzić, iż "dziecko było choć na chwilę bez opieki kogoś dorosłego”. W efekcie nie można nauczycielce zarzucić popełnienia czynu zabronionego.

Sytuacja z czerwca 2017 r. miała wyglądać tak, że dzieci po skończonej zabawie wyszły z nauczycielką na parking, gdzie czekał na nich autokar. Pedagog policzyła dzieci wchodzące do pojazdu. I wtedy ich liczba się zgadzała. Kobieta nie zauważyła jednak tego, że jeden z uczniów opuścił autokar i pobiegł do toalety. Nauczycielka przed odjazdem nie przeliczyła raz jeszcze dzieci. Wszyscy odjechali, tylko Miłosz został w parku rozrywki. Na parkingu zorientował się, że autokaru już nie ma. Wrócił do parku i o tym, że jego klasa odjechała, powiedział obsłudze obiektu. Ta o pozostawionym chłopcu poinformowała szkołę i rodziców dziecka. Do czasu przyjazdu ojca Miłosza, ten pozostawał pod opieka pracowników parku.

Po tym incydencie słupska społeczna szkoła rozstała się z nauczycielką. (PAP)

autor: Inga Domurat