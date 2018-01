Małopolskie: Policja zatrzymała internetowego pedofila

Krakowscy policjanci zatrzymali 62-letniego mężczyznę, podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie w internecie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Grozi mu za to do lat 12 więzienia – poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.