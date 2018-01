- O rekonstrukcji rządu będzie mówił premier Mateusz Morawiecki po święcie Trzech Króli (6 stycznia), a więc w przyszłym tygodniu. A co do zasady pamiętam doskonale słowa Jarosława Kaczyńskiego z kampanii wyborczej: nikomu z nas nic się nie należy nikt z nas nie jest przypisany do swojego stanowiska - powiedział w radiowej Trójce Błaszczak.

- To wszystko zależy od oceny działalności, także od oceny, kto z pośród polityków PiS, albo mówiąc szerzej obozu Zjednoczonej Prawicy, jest najbardziej kompetentny w swojej dziedzinie. Jestem skoncentrowany na tym, co robię, jeszcze dużo projektów zostało nam do zrealizowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są projekty, z którymi szliśmy do wyborów w 2015 r., a więc jeszcze wiele pracy - podkreślił.

Szef MSWiA powiedział, że rozmawiał "kilkakrotnie" z premierem Morawieckim. - Rozmawialiśmy na temat wyzwań, które stoją przed nami, przede mną, jako szefem MSWiA, ale także przed rządem. Natomiast nie mówiliśmy o zmianach strukturalnych w resorcie - powiedział Błaszczak.