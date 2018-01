Jak poinformował Zbigniew Wolny z PKP PLK potrącona przez pociąg osoba zginęła. W związku ze zdarzeniem ruch pociągów jest prowadzony w obu kierunkach po jednym torze. Powoduje to opóźnienia w kursowaniu pociągów.

Wolny dodał, że część pasażerów ze składu Gdynia - Zielona Góra została przesadzona do pociągu jadącego z Gdyni do Poznania, część do pociągu Toruń - Poznań.

Na miejscu zdarzenia pracuje prokurator. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.