Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach patrolowali we wtorek drogi powiatu pińczowskiego. W miejscowości Włochy zatrzymali do kontroli kursowego busa marki mercedes, chcąc sprawdzić, czy nie przewozi on więcej pasażerów, niż pozwalają na to przepisy.

„Jeśli chodzi o liczbę osób znajdujących się w busie, zastrzeżeń nie było, jednak badanie trzeźwości kierowcy wykazało 0,5 promila alkoholu w jego organizmie” – powiedział Bednarski. Dodał, że kierowca w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że poprzedniego dnia pił alkohol; „miało to być tylko jedno piwo”.

47-letniemu mieszkańcowi powiatu pińczowskiego zatrzymano prawo jazdy. Pasażerowie do Pińczowa pojechali innym autobusem. Kierowca mercedesa stanie przed sądem. (PAP)

Autor: Janusz Majewski