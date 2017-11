Waszczykowski i Wallstroem, którzy przebywają we wtorek z wizytą w Gruzji, po południu odwiedzili wspólnie Odzisi, gdzie przebiega linia graniczna z Osetią Południową.

"To bardzo dziwaczna sytuacja; w środku Europy mamy potrójne linie podziału i rozgraniczenia, które wyglądają jak na pograniczu Korei Północnej i Południowej. To sytuacja niemożliwa do zaakceptowania" - powiedział na konferencji prasowej w okolicy punktu kontrolnego w Odzisi szef polskiej dyplomacji.

"Jesteśmy skłonni zrobić, co tylko się da, by skłonić obie strony do współpracy i znalezienia sposobu wyjaśnienia tego konfliktu" - dodał.

Szef polskiej dyplomacji przyznał, że sprawa spornych regionów Gruzji "zdecydowanie wpływa" na europejskie perspektywy tego kraju. "Sytuacja, w której mamy do czynienia z niestabilnością granic, z granicami, które nie są uznane przez międzynarodową społeczność, jest to problemem nie tylko dla UE, ale i NATO. Być może jest to właśnie powód, dla którego Rosja stara się prowokować takie konflikty: by uniemożliwić krajom takim jak Gruzja czy Ukraina wejście do UE i do NATO" - mówił.

Pytany, w jaki sposób jego zdaniem można powstrzymać "zamrożenie" konfliktu gruzińskiego, Waszczykowski wskazał na działalność unijnej misji obserwacyjnej, która - jak przekonywał - nie tylko monitoruje, ale także powstrzymuje nowe incydenty na liniach granicznych pomiędzy Gruzją a Osetią Południową i Abchazją.

"Ale potrzebna jest też presja polityczna na Rosję, aby nie wpływała na dalszy rozwój tego konfliktu" - dodał.

Z kolei Wallstroem przekonywała, że polityka UE powinna uwzględniać dwie kwestie.

"Z jednej strony musimy być konsekwentni w tym, jak reagujemy na wydarzenia jak nielegalna aneksja Krymu czy agresja we wschodniej Ukrainie - i tak też czynimy, utrzymując reżim sankcyjny, dopóki sytuacja się nie zmieni" - mówiła szwedzka minister.

Z drugiej strony - dodała - konieczne jest zaangażowanie Rosji w długoterminowy dialog, aby "zapewnić, że utrzymane są kontakty na poziomie międzyludzkim (...), a kanały polityczne i dyplomatyczne w relacjach z Rosją pozostają otwarte". "To leży w naszym długofalowym interesie i w interesie naszego bezpieczeństwa" - podkreśliła, zastrzegając, że w praktyce "to nie zawsze łatwe".

Waszczykowskiego pytano też, jakie działania może w sprawie konfliktu gruzińskiego zainicjować Polska w związku z objęciem przez nią funkcji niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-19. Minister odpowiedział, że "to zależy od Gruzinów". "Jeśli chcą wnieść jakieś kwestie na agendę Rady, oczywiście możemy ich w tym wspierać" - dodał.

Wcześniej ministrowie odwiedzili też m.in. siedzibę biura terenowego Misji Obserwacyjnej UE w Mcchecie, która od 2008 r. czuwa nad przestrzeganiem podpisanego przez Gruzję i Rosję porozumienia pokojowego. Spotkali się tam m.in. z p.o. szefa Misji Erikiem Hoeegiem oraz Polakami i Szwedami pełniącymi w niej służbę.

Wizytę wieńczy spotkanie szefów MSZ Polski i Szwecji z gruzińskim prezydentem Giorgim Margwelaszwilim.

Z Tbilisi Marceli Sommer (PAP)

autor: Marceli Sommer