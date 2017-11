"Podczas pobytu Głównego Negocjatora KE ds. Brexitu w Warszawie omówione zostały również kluczowe obszary negocjacji oraz stan realizacji warunków koniecznych dla rozpoczęcia rozmów na temat przyszłych relacji UE-UK" - podano w komunikacie.

Kancelaria premiera podkreśliła, że na obecnym etapie rozmów dla Polski kluczowy jest postęp w obszarze praw obywateli i rozliczeń finansowych.

W poniedziałek z głównym negocjatorem, który reprezentuje Komisję Europejską w rozmowach z Wielką Brytanią na temat Brexitu, spotkał się również wiceszef MSZ ds. zagranicznych Konrad Szymański. Jak poinformował, jego rozmowa z Barnierem dotyczyła m.in. stanu negocjacji w sprawach praw obywateli, porozumienia finansowego i problemu irlandzkiego.

Szymański powiedział PAP, że Polska pozytywnie ocenia propozycję brytyjskiej premier Theresy May na wypracowanie okresu przejściowego, o ile będzie ona prowadziła do pełnego wykonania mandatu unijnego, szczególnie w sprawie porozumienia finansowego.

Wciąż trwa pierwszy etap negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią dotyczących wyjścia tego kraju z UE. By przejść do kolejnego etapu, konieczne jest porozumienie obu stron w trzech kwestiach: praw obywatelskich, granicy irlandzkiej oraz brytyjskich rozliczeń finansowych z unijnym budżetem.

Po ostatnim szczycie UE pod koniec października UE i Wielka Brytania zobowiązały się do starań, by wykorzystane zostały wszystkie możliwości posunięcia do przodu rozmów w sprawie Brexitu. Z inicjatywy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska strona unijna postanowiła rozpocząć też wstępne wewnętrzne przygotowania do rozpoczęcia drugiego etapu, który będzie dotyczył kształtu przyszłych relacji Unii z Wielką Brytanią.

Najtrudniejszą kwestią obecnie jest rozliczenie finansowe Londynu.

Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską do 29 marca 2019 r. (PAP)

autor: Mateusz Roszak