Jak poinformował w komunikacie warszawski port, w październiku na Lotnisku Chopina odprawiono ok. 1 mln 430 tys. osób, co oznacza prawie 24-proc. wzrost w stosunku do października ubiegłego roku.

"Przez pierwszych dziesięć miesięcy tego roku na Lotnisku Chopina obsłużono więcej pasażerów niż w całym ubiegłym roku. Do końca października z warszawskiego portu skorzystało 13 mln 480 tys. pasażerów. To o ponad 24 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, a także o ponad 5 proc. więcej od całorocznego wyniku za 2016" - czytamy w komunikacie.

Od początku roku w ruchu międzynarodowym podróżowało ok. 11 mln 650 tys. osób (wzrost o 20 proc.), a w ruchu krajowym 1 mln 830 tys. osób (wzrost o 64 proc.).

"Pod koniec października wprowadzony został nowy, zimowy rozkład rejsów. Przewidujemy, że w grudniu przekroczymy poziom 15 mln obsłużonych pasażerów" - mówi cytowany w komunikacie dyrektor Biura Marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski.

W trwającym już zimowym rozkładzie od 4 grudnia rejsy do Berlina uruchomi PLL LOT, od 14 grudnia wprowadzona zostanie również dodatkowa, druga dzienna rotacja linii Qatar Airways do Dohy. Ponadto przywracane są cztery sezonowe, regularne zimowe połączenia: linii Wizz Air z Warszawy do Ejlat Ovda (Izrael), Grenoble (Francja), Turynu i Werony we Włoszech. Od 18 grudnia linia Ural Airlines planuje rozpocząć rejsy na nowym kierunku – Warszawa - Moskwa Domodiedowo realizowane do pięciu razy w tygodniu. To będzie również nowy przewoźnik w Warszawie.

Dodatkowo na lotnisku obsługiwane są sezonowe połączenia czarterowe, w tym 15 połączeń długodystansowych m.in. Bangkok w Tajlandii, Mauritius, Rio de Janeiro w Brazylii, Zanzibar, Montego Bay na Jamajce, Ho Chi Minh w Wietnamie, Colombo na Sri Lance, Puerto Plata na Dominikanie, czy Santa Clara na Kubie.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największe lotnisko w Polsce. W 2016 r. port obsłużył 12,8 mln pasażerów – o 14,4 proc. więcej niż w 2015 r., a po trzech kwartałach 2017 r. 12,05 mln. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Z kolei Port Lotniczy Warszawa/Modlin w październiku obsłużył 249 630 pasażerów, odnotowując 11,67-proc. wzrost ruchu pasażerskiego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z portu wykonano 1474 operacji lotniczych (startów i lądowań samolotów).

Właścicielami portu są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (30,39 proc. udziałów) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc. udziałów).(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Marek Michałowski