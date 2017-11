"FT": brytyjski wywiad podejrzewa Kaspersky Lab o powiązania z rządem Rosji

Brytyjski wywiad GCHQ podejrzewa, że program antywirusowy rosyjskiej firmy Kaspersky Lab, który trafił za darmo do ponad 2 mln klientów banku Barclays, może być wykorzystywany przez rząd Rosji jako narzędzie do zbierania informacji - pisze "Financial Times".